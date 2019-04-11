Президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве республики.

В настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета, передает ТАСС.

В Судане после многомесячных акций протестов произошел военный переворот. Начавшиеся с требований о снижении цен на хлеб народные волнения переросли в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет. Арестованы более 100 человек из окружения аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц, а также недавно назначенного премьер-министра страны.

О местонахождении самого Омара аль-Башира точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными. По другим — он покинул страну. Сообщалось также, что его накануне задержали в аэропорту при попытке вылететь в соседнее государство.

Еще до официального объявления об отставке президента Судана жители столицы республики, города Хартум, вышли на улицы с победными лозунгами.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины военного переворота в Судане.