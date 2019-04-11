Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Судана ушел в отставку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 104 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве республики.
В настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета, передает ТАСС.
В Судане после многомесячных акций протестов произошел военный переворот. Начавшиеся с требований о снижении цен на хлеб народные волнения переросли в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет. Арестованы более 100 человек из окружения аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц, а также недавно назначенного премьер-министра страны.
О местонахождении самого Омара аль-Башира точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными. По другим — он покинул страну. Сообщалось также, что его накануне задержали в аэропорту при попытке вылететь в соседнее государство.
Еще до официального объявления об отставке президента Судана жители столицы республики, города Хартум, вышли на улицы с победными лозунгами.
Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины военного переворота в Судане.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия приняла «историческое решение» в ответ на неплатежи России в ПАСЕ Москва призвала граждан Казахстана поддержать курс Назарбаева на выборах Команду Порошенко обвинили в создании видео, где грузовик сбивает Зеленского
Комментарии
В мире , Африка , Конфликты , Латинская Америка , Омар аль-Башир , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters , Судан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»426
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине16
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3536
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение