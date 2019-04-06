Что могут показать анализы Порошенко и Зеленского?

В пятницу утром два кандидата в президенты Украины с разницей в несколько часов появились в медучреждениях города Киева. Действующий президент Петр Порошенко показался в стенах городской наркологической больницы «Социотерапия». А его соперник, комедиант Владимир Зеленский пришел в клинику «Евролаб». Надо отметить, что первая клиника — государственная, вторая — частная.

Кстати, если врачи, обслужившие Порошенко, являются по сути подчиненными президента, то у Владимира Зеленского кровь взял тоже врач, которого трудно заподозрить в непредвзятости — это Владислав Кирякулов, бывший актер сериала «Сваты-5», который снимала студия Зеленского. На сайте клиники он, однако, указан как массажист, доктор по общей гигиене, специалист по подбору индивидуальных стелек и фельдшер первой категории. Медицинский стаж — десять лет.

Сдача анализов была одним из условий, которые выставил Зеленский президенту для участия в дебатах. Цель — проверить наличие в организме алкоголя или наркотиков. Известно, что президента многие подозревают в алкоголизме.

«Мы отобрали кровь, мочу и волос вместе с волосяным фолликулом», — рассказал главврач «Социотерапии» Владимир Ярый, передает ТСН.

Он отметил, что по результатам быстрого теста в крови Порошенко не было найдено психоактивных веществ. «Процедура исследования волос вместе с волосяным фолликулом занимает около двух недель» — пояснил Ярый, добавив, что в клинике постараются ускорить эту процедуру.

А вот Зеленский сдал только кровь. «Сдал кровь, все, что надо», — сказал кандидат на выходе из лаборатории. На уточнение о том, что для анализов еще якобы нужно было сдать образцы волос и ногтей, он добавил: «Скажут — будем». В штабе Порошенко заявили, что такое поведение вызывает подозрение. «Зеленский должен сдавать анализы не выборочно, а на полном серьезе, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости», — подчеркнул спикер штаба Медведев.

Как сообщила позднее газета ВЗГЛЯД, по данным лаборатории Eurolab и у Зеленского «наркотических веществ в его крови не обнаружено».

Накануне другая подчиненная Порошенко, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняла в своем Facebook, что для достоверных анализов на алкоголь и наркотики нужно сдать мочу, кровь, волосы и ногти. Глава Минздрава также назвала сроки сохранения алкоголя и наркотиков в организме. Если верить Супрун, уже через сутки следы кокаина исчезают из крови, и максимум через три дня — из мочи. А алкоголь бесследно пропадает еще быстрее (меньше чем за 12 часов из мочи, и через 24 часа — из крови).

То есть теоретически кандидаты могли «уйти в завязку» всего несколько дней назад, — как раз после того, как публично зашла речь о предстоящем медосмотре. В таком случае, вся шумная история с анализом могла бы показаться напрасной.

Это было бы так, если бы не волосы. В волосах следы наркотика появляются после недели употребления и сохраняются там до трех месяцев и даже больше. А в ногтях следы наркотиков остаются до пяти месяцев. Поэтому стоит подождать результат анализа волос Порошенко.

С выявлением алкоголя есть свои нюансы.

«При исследовании на алкоголь можно проверить уровень промилле в крови, а можно исследовать содержание ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза)», — сказал изданию «Страна.уа» ответственный секретарь Медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Что это значит? ГГТ показывает — употребляет ли человек регулярно. То есть, если даже вчера и позавчера он не пил, но злоупотребляет по жизни, уровень ГГТ будет повышен», — пояснил эксперт.

Пока неясно, сдавали ли кандидаты в президенты анализ на ГГТ или нет. Судя по словам Ярого, вряд ли.

Впрочем, результаты анализов эксперты все равно называют условными. Потому что тот же ГГТ повышается, если человек просто поест морепродукты перед сдачей анализа, или при заболевании печени и желчевыводящих путей.

Врачи сходятся в том, что окончательный, стопроцентный вывод о хроническом употреблении алкоголя или наркотиков можно сделать лишь на основе нескольких разных анализов. И делать такой вывод должен не один медик, а консилиум из 4-5 врачей разной специальности.

В общем, то, что устроили утром в пятницу два кандидата, больше напоминает не серьезное исследование, а имитацию, еще одно предвыборное шоу.

Кстати, результаты чуть было не подверглись сомнениям. Об этом сообщил сам кандидат в своем Facebook. «В нашей истории с анализами произошел казус…)))))», — написал он. Сотрудник клиники, в которой Зеленский сдавал анализы, от сильного волнения перепутал день регистрации анализа (вместо цифры 5 нажал двойку).