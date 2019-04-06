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Венесуэла категорически отвергла новые санкции США 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: ТАСС
В МИД Венесуэлы отреагировали на новые санкционные ограничения, введенные против Каракаса Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в твиттере написал глава ведомства Хорхе Арреаса.
По его словам, принятые американской стороной меры в Венесуэле рассматривают как "неприемлемое, циничное и криминальное решение", нарушающее международное право, а также экономические и торговые принципы.
"Правительство Боливарианской республики категорически отвергает новую атаку правительства США на венесуэльскую нефтяную промышленность и на ее экономический суверенитет", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Каракас намерен юридическим путем ответить Вашингтону.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что у США заканчиваются дипломатические инструменты воздействия на Венесуэлу.
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В мире , МИД , Венесуэла , США
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