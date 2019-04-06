Венесуэла категорически отвергла новые санкции США

МИД Венесуэлы отреагировали на новые санкционные ограничения, введенные против Каракаса Соединенными Штатами . Об этом на своей странице в твиттере написал глава ведомства Хорхе Арреаса.

По его словам, принятые американской стороной меры в Венесуэле рассматривают как "неприемлемое, циничное и криминальное решение", нарушающее международное право, а также экономические и торговые принципы.

"Правительство Боливарианской республики категорически отвергает новую атаку правительства США на венесуэльскую нефтяную промышленность и на ее экономический суверенитет", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Каракас намерен юридическим путем ответить Вашингтону.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что у США заканчиваются дипломатические инструменты воздействия на Венесуэлу.