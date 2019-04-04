Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в японском МИД

"2 апреля мы выразили протест по дипломатическим каналам. Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах (так в Токио именую южную часть Курил — прим. ТАСС) и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", — сказали в ведомстве.

Газета Yomiuri в четверг сообщила, что российская сторона уведомила Японию о том, что стрельбы будут проведены в период с 4 по 5 и с 8 по 12 апреля в районе острова Итуруп.