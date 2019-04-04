«Ответ будет жестким»: комбат ВСУ пригрозил ЛНР местью за гибель Ведьмы

Червоная была популярным в своей среде персонажем, о ее гибели лично написал президент Украины Петр Порошенко , который ранее никогда не был замечен в скорби по поводу гибели отдельных силовиков.

Командир карательного батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко пригрозил местью за гибель пулеметчицы Яны Червоной, известной под позывным «Ведьма». По словам украинского силовика, ответ будет «жестким».

«Мы не затянем с ответом. Ответ будет жестким, чувствительным для нашего противника. Сейчас мы согласовываем все эти вопросы с высшим командованием. Я думаю, вы об этом узнаете», — заявил Власенко, видео с которым размещено в социальных сетях.

«Ведьма» погибла при разрыве минометного снаряда на позициях батальона. Червоная была популярным в своей среде персонажем, о ее гибели лично написал президент Украины Петр Порошенко, который ранее никогда не был замечен в скорби по поводу гибели отдельных силовиков. По версии Порошенко, позиции из миномета обстреляли бойцы народных республик Донбасса.

Однако в Луганской народной республике озвучили другую версию случившегося. Как заявил глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в указанное время бойцы республики не производили никаких обстрелов.

По данным ЛНР, Червоная вместе с другими украинскими военными употребляла спиртные напитки, и в какой-то момент решила пострелять из миномета по позициям Луганской народной республики. Однако из-за нарушения техники безопасности и двойного заряжания снаряд 120 мм миномета разорвался прямо в палатке батальона «Донбасс-Украина». Об этом могут косвенно свидетельствовать фотографии с места гибели Ведьмы, на которых запечатлены нехарактерные для обычного попадания миной разрушения.