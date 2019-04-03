Зеленский — скандалист и развратник? За что его побила Распутина

В сети всплыло видео 2012 года, в котором будущий кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высмеял российскую певицу Машу Распутину в рамках своего шоу «Вечерний квартал». Артистка попыталась ответить шоумену на обидные шутки, но в итоге покинула сцену под свист публики.

В интернете активно обсуждают видеозапись 2012 года, в котором лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский высмеял российскую певицу Машу Распутину. В рамках своей программы «Вечерний квартал» шоумен всячески шутил над пышными формами артистки, чем шокировал звезду.

После того, как Распутина вышла на сцену, Зеленский предложил ей присесть, но та отказалась. Певица объяснила отказ «своими формами», но актер продолжил настаивать, попросив ее «присесть своей лучшей формой».

Затем Зеленский пригласил вокалистку поучаствовать в нескольких юмористических номерах и попробовать себя в качестве телеведущей.

«У нас с тобой общие профессии, комедийные. Только я еще пою, а ты сидишь», — подколола актера Распутина.

Тогда Зеленский выразил пожелание, чтобы в его шоу чаще появлялись колоритные «славяночки» вроде гостьи программы.

«А ты тоже славянин, что ли? Наши, говорит, славяночки!» — парировала Распутина, после чего Зеленский ответил, что он «из тех, кто сорок лет искал славян».

В одном из комедийных номеров актер шоу, пародирующий ведущего программы «Пока все дома» Тимура Кизякова , предложил певице сделать бюстгальтер из пластиковой бутылки, но та категорически отказалась. Распутина заявила, что у нее «красивая грудь», и намекнула на то, что бутылка больше походит на его «пятую точку».

«Мне сказали, что это приличная программа, а я попала просто в — посетовала она. — Я приехала и думала, что здесь все достойно. А здесь разврат один».

Зеленский попытался замять скандал, но ему не удалось. «Конечно, в России только все обалденное!» — ответил он. Затем Распутина совершила краткий экскурс в историю, отметив, что Киев — «мать городов российских».

«Украина и русские — это все одно и то же», — заявила исполнительница, после чего зал освистал артистку.

После взаимных выпадов, Распутина толкнула Зеленского, и ему пришлось уйти со сцены.

«Что за передача? Первый раз приехала. Да, разозлили меня эти ваши коротыши. Я их убью», — пожаловалась оскорбленная звезда залу.

Однако публика не поддержала артистку. После того, как Распутина исполнила песню, зрители даже не аплодировали ей. В заключение разгоряченная певица покинула зал со словами «Гудбай» и выбросила подаренный ей букет цветов.

Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине, набрав 30,23% голосов, на втором месте — действующий президент Украины Петр Порошенко , у него — 15,95% голосов. Именно эти два политика вышли во второй тур, который состоится 21 апреля.

Задень до первого тура Зеленский вступил в конфликт с российскими актерами Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым. Новоиспеченный политик назвал их «идиотами» после того, как артисты решили поддержать его кандидатуру юмористическим видео.

«Зачем они вообще это сделали?» — выразил недоумение комедиант. Он также предположил, что актеры записали видео за деньги.

В скандальном ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках, после чего Пореченков произносит: «Ну, если он выиграет…». На что Охлобыстин отвечает ему: «Он будет нам должен». Затем актеры обмениваются репликами «слава Украине», «Крым наш» и «все наше», после чего выпивают содержимое стаканов. Далее они обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!».

«Вот Володька сейчас выиграет, он же нам за помощь в выборах должен предложить благодарность?» — спрашивает Пореченков. «Да. Человек он широкий», — продолжает Охлобыстин. «Мне — министра обороны», «А мне — патриарха», — заключают актеры.

По словам Пореченкова и Охлобыстина, они поддерживают кандидата Зеленского «из-за корпоративной этики», а кроме того намерены «обсудить выдвижение» с писателем Захаром Прилепиным, воевавшим в Донбассе на стороне ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает НСН.

Тогда Охлобыстин отреагировал на оскорбление шоумена. По словам звезды сериала «Интерны», они «просто прикалывались» и не ожидали такой реакции.