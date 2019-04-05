Порошенко встретится с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«В пятницу, 12 апреля, канцлер примет украинского президента Петра Порошенко. Состоится совместный обед, и затем — совместная пресс-конференция», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.
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