Киев-Москва: все полеты отменяются

Кабинет министров Украины ввел запрет на любые полеты между Украиной и Россией, исключение составят авиарейсы, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Это решение было принято на заседании украинского правительства. Проект постановления внес министр внутренних дел Арсен Аваков

«Проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности», — заявил Аваков на заседании.

Запрет о нерегулярных рейсах на Украину был введен после визита в Россию в марте кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они летели из киевского аэропорта Жуляны прямо в Москву.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве».

По его словам, министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором».

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он «разрешил бы этим политикам полеты на кукурузниках Ан-2, и то в один конец».

«Все должны понять, что никто не имеет права унижать украинское государство», — добавил он.

Как обещает Гройсман, такие ограничения будут действовать, пока Россия «не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну».

«По итогам 2018 года Россия для Украины главный торговый экономический партнер. Тот же экспорт из Украины в РФ, хоть и упал, среди всех стран мира он самый большой. И самый большой импорт среди всех стран мира — это России по отношению к Украине», — сказал Медведчук. Он также заявил о желании сохранить транзит российского газа путем создания газотранспортного консорциума.

Правительство Украины негативно отреагировало на визит политиков в Россию.

«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у [президента России Владимира] Путина?» — задавался вопросом, в частности, президент Украины Петр Порошенко.

По его мнению, Медведчук и Бойко хотят опять посадить страну на «российскую газовую иглу».

На днях пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова даже заявила, что за визит в Москву в отношении сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы открыто уголовное дело. По ее словам, сотрудников ведомств подозревают в превышении должностных полномочий.

Между тем авиасообщения между Украиной и Россией и так нет. 25 октября 2015 года после присоединения Россией Крыма и конфликта на востоке страны Украина прекратила воздушное сообщение с Россией.

Чтобы попасть на Украину, россияне вынуждены выбирать «кривые» маршруты — в частности, есть возможность добраться на Украину через Минск.

Но такие полеты обходятся дорого. По данным сайта skyscanner, сейчас билеты на май можно купить по цене около 10 тысяч рублей. Однако такие привлекательные предложения можно найти отнюдь не всегда, и подчас билеты туда-обратно обходятся в сумму около 30 тысяч рублей.

Большинство из Украины в Россию предпочитают добираться на поездах. Судя по сайту «Укрзализныця» , билет в купе из Москвы в Киев стоит около 2600 гривен (около 6200 рублей). На маршруте курсируют старые обшарпанные поезда. «Если нет возможности отменить поезд, к примеру „Херсон — Москва“, его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину, — писал, в частности, местный ресурс „Таврия News“.

При этом на Украине также постоянно говорят о полном прекращении железнодорожного сообщения. Как заявлял ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян , что ж/д сообщение с Россией неизбежно прекратится.

С февраля „Укрзализныця“ будет пускать пассажирские поезда из Харькова и Одессы в Москву раз в два дня, а не ежедневно. В компании объяснили это решение сокращением пассажирского потока. Так, по заявлению представителей компании, в 2018 году украинские поезда перевезли 772 тыс. человек, что на 20% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Как отмечает Алексей Коренев , аналитик „Финам“, это „выстрел холостыми патронами“, никакого экономического смысла он не имеет, поскольку большинство украинцев и так добирается в Россию на поезде.