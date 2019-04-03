В НАТО пообещали прибрать к рукам Керченский пролив

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран-членов Альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив. Для этого в НАТО готовят специальный «пакет мер» для Черного моря.

По словам Хатчисон, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море», передает газета «Взгляд».

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят этот «пакет мер» на двухдневном совещании, которое начнется 3 апреля в Вашингтоне.

В качестве причины для усиления позиций НАТО в Черном поре Хатчисон назвала «абсолютно неприемлемые» действия России, в том числе задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание под арестом моряков с этих судов. Постпред уточнила, что подобное «агрессивное поведение» России будет обсуждаться на саммите.

Как сообщал «Ридус», 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. Командир одного из задержанных украинских судов объявил себя военнопленным.