«Великое достижение»: Европа обратилась к Порошенко

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В Европе празднуют: Туск обратился к Порошенко после его выхода во второй тур выборов 

Рамблер 40 минут назад
Глава Европейского совета Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины.
Меркель поздравила Порошенко с результатами первого тура выборов на Украине
«Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства», — приводит RNS сообщение пресс-службы украинского лидера.
Сообщается также, что Порошенко и Туск в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина — ЕС, прошедшего в Брюсселе 20 марта.
Накануне вечером с выходом во второй тур президентских выборов Порошенко поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.
Второй тур выборов состоится 21 апреля. Соперником Петра Порошенко станет лидер первого тура голосования Владимир Зеленский.
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет
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