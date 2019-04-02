«Великое достижение»: Европа обратилась к Порошенко

Глава Европейского совета Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины.
«Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства», — приводит RNS сообщение пресс-службы украинского лидера.
Сообщается также, что Порошенко и Туск в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина — ЕС, прошедшего в Брюсселе 20 марта.
Накануне вечером с выходом во второй тур президентских выборов Порошенко поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.
Второй тур выборов состоится 21 апреля. Соперником Петра Порошенко станет лидер первого тура голосования Владимир Зеленский.