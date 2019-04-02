В Раде рассказали о последствиях избрания Зеленского

"Выбирают Порошенко — мы консервируем тот режим, который и был", — пояснил депутат, добавив, что избрание Зеленского "ничего особо не меняет", только "меняется какая-то элита" и "красть будут другие".

По его мнению, это, в том числе, связано с ограниченным характером полномочий главы государства на Украине и разрозненностью политических сил в Верховной раде.

Первый тур выборов президента на Украине состоялся в минувшее воскресенье. По его итогам ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов для победы, а потому состоится второй тур, в который вышли актер Владимир Зеленский (30 процентов голосов) и действующий президент Петр Порошенко (16 процентов).