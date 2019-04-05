Альянс с Россией: Германия предложила альтернативу НАТО

Эксперт по оборонной политике немецкой Левой партии, депутат Бундестага Александр Ной в своем материале для Die Freiheitsliebe назвал НАТО «угрозой безопасности всего мира» и призвал распустить альянс.

По мнению Ноя, Североатлантический альянс использует свои вооруженные силы исключительно для защиты «имперских интересов». Депутат заявил, что организация систематически нарушает законы, дискредитирует ООН и доводит конфликты до военной эскалации.

«За последние 20 лет альянс продемонстрировал свою истинную сущность, начиная с агрессивной войны против Югославии в нарушение международного права или почти столь же продолжительной войны в Афганистане», — написал Ной.

Он отметил, что в этих конфликтах погибло бесчисленное множество людей.

Депутат отметил, что в первую очередь Левая партия призывает вывести Германию из военных структур НАТО. Вторым шагом, по мнению левых, должен стать роспуск НАТО и замена альянса системой коллективной безопасности, в которую войдет Россия. Новая система должна провозгласить разоружение своей основной целью.

Ранее скорый раскол НАТО предрекал немецкий журналист и историк Александр Вилл. По его мнению, альянс «вот-вот расколется» из-за вопроса модернизации оружия, а на политическом ландшафте Германии уже появились трещины.

Оба события, по его мнению, связаны с выходом США и России из договора о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Вилл отмечал, что на фоне этого премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль призывает к «новому движению за мир», а генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл называет размещение американского оружия в Европе в ответ России «неправильным путем».