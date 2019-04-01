Украина официально объявила второй тур выборов 

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что в стране состоится второй тур президентских выборов. Об этом сообщает «Обозреватель».
Такое заявление Слипачук сделал на брифинге ЦИК по итогам обработки более 60 процентов бюллетеней.
«Будет второй тур», — сказала она.
Слипачук отметила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать в первом туре необходимое большинство голосов.
Как отмечает «РБК — Украина», Слипачук назвала второй тур «очень амбициозной задачей» для ЦИК Украины, поскольку временной промежуток между первым и вторым туром является очень коротким.
По итогам обработки 64,70 процента бюллетеней во второй тур прошли Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Зеленский набирает 30,41 процента голосов избирателей, а Порошенко — 16,30 процента. На третьем месте — Юлия Тимошенко с 13,09 процента голосов.
По украинским законам, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов, ЦИК назначает второй тур через три недели — на 21 апреля 2019 года.