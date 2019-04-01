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Зеленский рассказал о требованиях к Путину 

Рамблер 13 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс. Об этом сообщает «Гордон».
«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории», — заявил Зеленский.
Затем, по его словам, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».
По итогам обработки 67,82 процента бюллетеней во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набирает 30,45 процента голосов избирателей, а Порошенко — 16,22 процента. На третьем месте — Юлия Тимошенко с 13,12 процента голосов.
В ЦИК Украины уже заявили, что второй тур выборов должен состояться 21 апреля. По законам страны, второй тур назначается, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов.
Ранее Зеленский говорил, что Россия и Украина не смогут избежать переговоров. При этом он подчеркивал, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Центризбирком России , Республика Крым
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