Зеленский рассказал о требованиях к Путину

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории», — заявил Зеленский.

Затем, по его словам, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».

По итогам обработки 67,82 процента бюллетеней во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко . Зеленский набирает 30,45 процента голосов избирателей, а Порошенко — 16,22 процента. На третьем месте — Юлия Тимошенко с 13,12 процента голосов.

ЦИК Украины уже заявили, что второй тур выборов должен состояться 21 апреля. По законам страны, второй тур назначается, если в первом туре ни один из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов.

Ранее Зеленский говорил, что Россия и Украина не смогут избежать переговоров. При этом он подчеркивал, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.