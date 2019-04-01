Экзитполы продемонстрировали раскол Украины

Украинские журналисты составили политический портрет избирателя действующего президента Украины Петра Порошенко . Согласно данным экзитполов, чаще всего за политика голосовали пенсионерки в западных регионах страны, сообщает УНИАН.

По словам аналитиков, среднестатиститческий избиратель Порошенко — это пожилые люди в возрасте от 60 лет, живущие в городе или селе на западе Украины. В этой категории действующий глава государства получил 31,4% голосов. В то время как молодёжь (18-29 лет) отметила Порошенко в бюллетенях лишь в 10,8% случаев. Люди постарше голосовали за Порошенко более активно, политик получил поддержку 19,7% украинцев 40-49 лет, в категории 50-59 лет — 18,9%.

Отмечается, что доля проголосовавших женщин за Порошенко больше, чем мужчин. 52,6% против 47,4% соответственно. Также социологи отмечают, что больше всего политика поддержали в западных регионах страны, там он получил поддержку 26,4% граждан страны, а также на избирательном участке в Антарктиде. На севере государства за действующего президента голосовали менее активно — 18,2% и самые низкие показатели зарегистрированы на востоке и юге Украины — 10,1% и 10,3% соответственно.

По актуальным подсчётам голосов на выборах президента Украины Пётр Порошенко занимает второе место, набрав 16,64% голосов. Н На первом месте — Владимир Зеленский , за него проголосовали 30,2% украинцев. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с поддержкой 13,08% украинцев.