Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсчитаны первые предварительные результаты выборов президента Украины 

Lenta.ru 41 минуту назад
Центральная избирательная комиссия Украины обработала четверть голосов на выборах президента. Прямая трансляция подсчета голосов ведется на YouTube-канале «112 Украина».
Согласно данным на 4:40 по московскому времени, обработано 25,3 процента бюллетеней. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский — у него 30 процентов голосов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко с 16,8 процентами.
Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко набрала 13,3 процента голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,3 процента. За остальных кандидатов проголосовало менее десяти процентов избирателей.
Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.
Последние новости
Опубликованы окончательные результаты экзитполов на выборах президента Украины Одна из богатейших женщин России погибла в авиакатастрофе Тимошенко объявила о своем выходе во второй тур вместо Порошенко
В мире , Видео , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тимошенко не признает результаты выборов»
Владимир Зеленский уходит в отрыв6
«Украинцы сломали российский сценарий»182
«Такого беспредела я лично не помню»1
Шпионское ПО маскировалось под приложения на Android1
Видео
Жена владельца S7 Group разбилась в авиакатастрофе
Происшествия
Штаб Зеленского сделал заявление о подкупах
Украина В мире
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Вскрылась правда о тайных бюллетенях на выборах
Украина В мире
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение