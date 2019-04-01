Владимир Зеленский уходит в отрыв

По результатам обработки 18,31 процента протоколов кандидат на пост президента Украины , лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский лидирует: его поддержали 30,07 процента избирателей. Борьба за второе место развернулась между действующим главой государства Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко , разрыв между которыми составляет немногим более 3 процентов. При этом результат Владимира Зеленского почти вдвое выше, чем у Петра Порошенко. Явка избирателей составила 63,48 процента.

Ранее Петр Порошенко заявил, что выборы на Украине прошли свободно, по стандартам ОБСЕ . В то же время, избирательный штаб Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, при этом сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.

По данным МВД Украины, по состоянию на 22.00 полиция зафиксировала более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел, напоминает ТАСС.