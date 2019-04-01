Зеленскому и Порошенко стало не до смеха

Первый тур выборов на Украине выявил лидера гонки в лице Владимира Зеленского . Судя по первым данным ЦИКа, вместе с ним во второй тур выходит Петр Порошенко . Но ради итоговой победы комику предстоит совсем не смешная задача — получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и при этом не задеть чувств посольства США , которое по-прежнему оказывает решающее влияние на киевскую политику.

На Украине в ночь на понедельник начался подсчет результатов первого тура президентских выборов. После обработки 13,49% бюллетеней кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует с результатом без малого в 30%.

На втором мест идет действующий президент Петр Порошенко с 16,65%. На третьем месте расположилась бессменный лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — у нее 13,49%. Правда, штаб Тимошенко уже оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно подсчетам штаба, за пост президента во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Замыкает квартет лидеров представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — у него 11,45% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК Украины. При этом явка составила 63,48%, то есть на участки пришло 17,5 млн человек.

«В определенном смысле голоса Зеленского и Бойко можно суммировать, но лишь теоретически, на электоральном уровне. Вряд ли они могут быть союзниками», — заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Избиратели Зеленского и Бойко действительно единодушны в вопросах мира с Россией и на Донбассе. Кроме того, они отвергают стремление в НАТО , хотя сам Зеленский этого вслух не говорил и вряд ли скажет. Но такие результаты не означают, что Зеленский может быть реальным союзником Бойко и Медведчука. К тому же, для него сейчас важно сформировать свою позицию так, чтобы она не злила американцев», — заявил Погребинский.

«В общем, Зеленский попадает в очень узкий коридор: с одной стороны, ему нельзя отходить от избирателей Юго-Востока; с другой стороны — ему нельзя настораживать в отношении себя американцев», — пояснил Погребинский. Он также считает возможным союз между Тимошенко и Зеленским во втором туре.

«Теоретически соглашение между ними нельзя исключать, учитывая, что у Коломойского нормальные отношения с Тимошенко, и он был бы не против такого союза. Но есть старая истина, что голоса нельзя просто так передать. Особой пользы от этого не будет. Союз Тимошенко и Зеленского возможен только в том случае, если Тимошенко согласится быть премьером при президенте Зеленском. Но, во-первых, вряд ли она пойдет на такой шаг. Во-вторых, вряд ли Зеленский на такое пойдет», — заключил эксперт.

В свою очередь, киевский политолог Денис Гаевский считает весьма реальной сделку между Зеленским и Тимошенко. «Вероятность формальной и неформальной поддержки со стороны лидера „Батькивщины“ в пользу Зеленского достаточно высока. Тем более при Зеленском президенте будет куда проще трансформировать Украину в парламентскую республику, а Тимошенко получит шанс побороться за кресло премьер-министра. Это в ее интересах», — подчеркнул Гаевский.

«Во втором туре, который состоится 21 апреля, к Владимиру Зеленскому наверняка перетекут голоса не только Юрия Бойко, но и Александра Вилкула, а это примерно 45% от всех голосовавших в первом туре. Социология утверждает, что около половины украинцев согласны с предоставлением Донбассу особого статуса, и эти люди в основном голосовали за Зеленского, Бойко и Вилкула», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

Кевские эксперты также отмечают, что выборы в очередной раз зафиксировали глубокий внутренний конфликт в украинском обществе — электорально страна опять раскололась на Юго-Восток и Запад. Согласно данным экзитполов, которые цитировал украинский телеканал «112», Зеленский больше всего голосов набрал на Востоке и Юге, в том числе и в Донбассе. Речь о Днепропетровской, Запорожской, Харьковского, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Кстати, больше всего голосов в Донбассе ожидаемо получил Юрий Бойко, победив как минимум в двух областях.

Порошенко, напротив, больше голосов набрал на Западе, Севере и в Центре страны, под которыми подразумеваются Волынская, Львовская, Ровенская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, а также Житомирская, Киевская, Сумская и Черниговская области.

Что касается столицы, то там. судя по опросам, проголосовали за Зеленского меньше народу, чем за Порошенко. Успех Порошенко в столице, скорее всего, вызван тем, что в Киеве проще задействовать административный ресурс. К тому же, концентрация бюджетников в столице выше, чем в каком-либо другом регионе Украины. В целом же Порошенко сумел победить всего в трех провинциях — на Галичине.

Столь резкий контраст в позиции разных областей вызвал шок у заместителя гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев. Он даже выступил с апокалипсическим предсказанием о том, что после выборов Украину ожидает новая гражданская война, в результате которой она утратит еще 6-8 областей.

«Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это — обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли [Тимошенко], [Юрия] Бойко, [Александра] Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%», — написал Муждабаев в своем Facebook.

«Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», — заявил заместитель гендиректора телеканала.

«Мы можем политически суммировать голоса Владимира Зеленского и Юрия Бойко, сделав вывод, что не менее 40% украинцев выступили за переговоры с Россией, за мир в Донбассе», — заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Сюда же можно добавить определенную часть голосов, отданных за Юлию Тимошенко», — отметил Жарихин. По словам эксперта, Тимошенко вполне может подыграть Зеленскому во втором туре. «Оба близки к Коломойскому, и на этой основе они могут договориться. Зеленскому это не навредит. Все зависит от того, какую стратегию Зеленский теперь выберет», — продолжил собеседник.

«У него есть определенные слабости, на которые только что указал Петр Порошенко, говоря о том, что, мол, 1 апреля посмеемся, а со 2-го — шутки в сторону. Зеленский должен, с одной стороны, выглядеть как новое лицо, но при этом не одинокое. Значит, ему нужна поддержка других игроков, и ему придется обозначать вокруг себя людей, уже известных в политике», — пояснил Жарихин.

Напомним, что Зеленский обещал после первого тура назвать пятерку управленцев из своей будущей команды.

Оценивая возможный переток голосов от одних кандидатов к другим, Жарихин отметил, что «у Тимошенко — дисциплинированный электорат. Другое дело, что во втором туре многие голосовавшие за Бойко могут окончательно разочароваться и не прийти на участки».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Телеграм-канале поделился прогнозом по поводу коалиционных стратегий между первым и вторым туром.