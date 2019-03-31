Стала известна явка на выборах президента Украины

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5%

Чуть больше 16% избирателей проголосовали на выборах президента Украины по данным на 11:00. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

Наибольшая явка наблюдается в Кировоградской области — 21,62%, наименьшая — в Закарпатской области — 7,95%.

Всего на Украине насчитывается 199 территориальных избирательных округов. По данным ЦИК, информация по состоянию на 11:00 поступила из 81 округа. Как уточнили ТАСС в Центральной избирательной комиссии, окончательная цифра по явке на 11:00 по всей Украине будет обнародована в 13:00.

На выборах президента 2014 года, явка на 11:00 была 17,60%.

На брифинге ЦИК объявил, что в реестр избирателей включены 26,6 млн человек.