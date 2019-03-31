Стала известна явка на выборах президента Украины

Чуть больше 16% избирателей проголосовали на выборах президента Украины по данным на 11:00. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии страны.
Наибольшая явка наблюдается в Кировоградской области — 21,62%, наименьшая — в Закарпатской области — 7,95%.
Всего на Украине насчитывается 199 территориальных избирательных округов. По данным ЦИК, информация по состоянию на 11:00 поступила из 81 округа. Как уточнили ТАСС в Центральной избирательной комиссии, окончательная цифра по явке на 11:00 по всей Украине будет обнародована в 13:00.
На выборах президента 2014 года, явка на 11:00 была 17,60%.
На брифинге ЦИК объявил, что в реестр избирателей включены 26,6 млн человек.
"Идет голосование. За моей спиной информация о фактической ситуации по количеству избирателей на момент начала голосования. Оно составляет 26 млн 614 тысяч 979 избирателей", — сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.