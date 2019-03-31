Стала известна явка на выборах президента Украины

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Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% 

ТАСС 1 час назад
Чуть больше 16% избирателей проголосовали на выборах президента Украины по данным на 11:00. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии страны.
Участки в Донецкой области оказались пустыми
Наибольшая явка наблюдается в Кировоградской области — 21,62%, наименьшая — в Закарпатской области — 7,95%.
Всего на Украине насчитывается 199 территориальных избирательных округов. По данным ЦИК, информация по состоянию на 11:00 поступила из 81 округа. Как уточнили ТАСС в Центральной избирательной комиссии, окончательная цифра по явке на 11:00 по всей Украине будет обнародована в 13:00.
На выборах президента 2014 года, явка на 11:00 была 17,60%.
На брифинге ЦИК объявил, что в реестр избирателей включены 26,6 млн человек.
"Идет голосование. За моей спиной информация о фактической ситуации по количеству избирателей на момент начала голосования. Оно составляет 26 млн 614 тысяч 979 избирателей", — сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
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Комментарии180
В мире , Видео , Украина , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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