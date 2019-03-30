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Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана 

360tv.ru + ещё 2 12 минут назад
Фото: ТАСС
Американский штат Луизиана официально признал Голодомор на Украине 1932–1933 года геноцидом. В США почтили память погибших в то время украинцев. Об этом сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.
«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
В прокламации губернатора содержится ссылка на законы Украины, в которых прописаны принципы признания Голодомора геноцидом украинского народа. В документе также есть отсылки к соответствующим статьям в американском законодательстве.
В посольстве Украины в США поздравили штат Луизиана с принятием решения и поблагодарили американцев «за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости».
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