Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

Американский штат Луизиана официально признал Голодомор на Украине 1932–1933 года геноцидом. В США почтили память погибших в то время украинцев. Об этом сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.

В прокламации губернатора содержится ссылка на законы Украины, в которых прописаны принципы признания Голодомора геноцидом украинского народа. В документе также есть отсылки к соответствующим статьям в американском законодательстве.

В посольстве Украины в США поздравили штат Луизиана с принятием решения и поблагодарили американцев «за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости».