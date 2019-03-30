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«Пропадет с карты мира»: Саакашвили о будущем Грузии 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по скайпу пообщался с журналистами в Тбилиси во время презентации нового общественного движения, основной целью которого является поддержка возвращения иммигрантов на родину, сообщает издание «Грузия online».
В ответ на вопрос, как ему видится развитие страны при нынешнем правительстве, он ответил, что Грузия скоро исчезнет с карты мира.
«Через один-два года Грузия вообще пропадет с карты мира. Все данные указывают на это», —сказал он.
Саакашвили отметил, что экономика страны в его время «выросла в четыре раза», а при главе партии власти «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили (премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года) «рост равен нулю».
«Вместе с тем, мы потеряли миллион человек, которые сейчас находятся в эмиграции», — отметил Саакашвили.
В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Грузия , Тбилиси
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