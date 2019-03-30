«Пропадет с карты мира»: Саакашвили о будущем Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по скайпу пообщался с журналистами в Тбилиси во время презентации нового общественного движения, основной целью которого является поддержка возвращения иммигрантов на родину, сообщает издание «Грузия online».

В ответ на вопрос, как ему видится развитие страны при нынешнем правительстве, он ответил, что Грузия скоро исчезнет с карты мира.

«Через один-два года Грузия вообще пропадет с карты мира. Все данные указывают на это», —сказал он.

Саакашвили отметил, что экономика страны в его время «выросла в четыре раза», а при главе партии власти «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили (премьер-министр Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года) «рост равен нулю».