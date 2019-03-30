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Вучич: Белград не может признать Крым российским, пока не урегулирована ситуация с Косовом 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Белград пока не может официально признать Крым российской территорией, поскольку это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.
По его словам, признание Крыма в составе России может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово.
"Если бы мы сегодня это сделали [признали Крым российским], нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и у нас больше нет права за него бороться", — пояснил Вучич.
При этом сербский президент подчеркнул, что это не бросает тень на отношения Белграда и Москвы.
"Наша близость с Россией не находится под вопросом. Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы", — сказал он.
"Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает", — заключил Вучич.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.
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Комментарии92
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Республика Крым , Сербия
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