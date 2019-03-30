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Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным 

Lenta.ru + ещё 6 44 минуты назад
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Photo
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.
Американский лидер выступил с таким заявлением после того, как внешнеполитическое ведомство США пригрозило наложить на Россию экономические и дипломатические санкции из-за «отправки войск» в Боливарианскую Республику.
«Возможно, мы начнем говорить в какой-то момент. Я буду разговаривать со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, с президентом Си», — сказал он.
За несколько дней до этого Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы. Вашингтон и Организация Американских государств обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в латиноамериканской стране. В Кремле ответили, что США должны уважать право России на сотрудничество с другими странами, в том числе и с Венесуэлой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что сами Соединенные Штаты «присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает им, где им быть, а где им не быть».
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Комментарии5
В мире , Политика , Дмитрий Песков , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , Венесуэла , США
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