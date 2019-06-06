Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности переговоров контактной группы по Донбассу 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Переговоры трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу прошли достаточно оптимистично. Об этом заявил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС.
По результатам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня, а также о подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. Помимо этого, на встрече обсудили гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.
По словам представителя Луганска на переговорах контактной группы Родиона Мирошника «Известиям», на прошедшей встрече было «больше конструктива и осторожного отношения к заявлениям». «Есть определенный прогресс, но о конкретике также говорить еще рано», — сказал он.
Заседание контактной группы прошло 5 июня. На нем бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Бывший президент Украины Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.
Последние новости
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ В Евросоюзе одобрили санкции против России
Комментарии
В мире , Леонид Кучма , Петр Порошенко , ОБСЕ , СБУ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просил об оружии: США о словах Зеленского
«Кидали Россию»: Как Украина обманывала Москву218
Солдаты потребовали компенсации у Минобороны1
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
«Трамп — это гаишник»: что делают американцы в России15
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:36
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу
В мире Украина
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался
В мире
00:59
Стало известно отношение американцев к России
В мире Социология
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
01:30
Коломойского обвинили в отмывании $470 млрд
Происшествия Украина
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение