«Миша, папа приехал!»: Пьяный сын Порошенко попал на видео

«Миша, папа приехал!» — говорят друзья спящему под столом 18-летнему Михаилу, вытягивая его оттуда за ногу.

Далее сын президента недолго сидит на полу, после чего друзья помогают ему раздеться и забраться в кровать. Улегшись, Михаил демонстрирует им руками сердечко.

После этого видео продолжается кадрами с Михаилом, склонившимся над унитазом, а следом — кадрами с ним же со спущенными штанами и цветком между ягодиц.

Затем все те же кадры повторяются под закадровый голос, который рассуждает о том, что Петр Порошенко, вероятно, совершенно не занимается воспитанием собственного сына, но не потому, что тот «нажрался в зюзю», а потому, что не понимает, чьим сыном является.

Тем временем и сам Петр Порошенко не раз подозревался пользователями соцсетей в злоупотреблении выпивкой, например, в конце февраля, когда сорвал шапку с головы девушки во время рабочей поездки в Запорожскую область.

В январе украинский журналист Юрий Бутусов назвал пьянство Порошенко мифом и попытался объяснить его происхождение. По его мнению, все началось с появления президента с красным и распухшим лицом на демонстрации новой военной техники Нацгвардии весной 2015 года.

Тогда пользователи соцсетей сочли Порошенко пьяным, тогда как на самом деле его лицо покраснело и распухло из-за отдачи после выстрела из снайперской винтовки непосредственно перед выступлением.