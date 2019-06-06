Украина становится на колени? От Зеленского потребовали объяснений

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook прокомментировал возможное снятие экономической блокады Донбасса. Политик намекнул на «предательство национальных интересов» и потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского публичных объяснений.

По данным РИА Новости, накануне представитель Украины на переговорах по ситуации Донбассе в Минске Леонид Кучма предложил на заседании контактной группы обсудить возможность снятия с Донецкой и Луганской народных республик экономической блокады. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, отметив, что ограничения, введённые в марте 2017 года, способствовали разрыву сторон.

"Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении", — заявил Сайдик.

Инициативу Кучмы в соцсети прокомментировал бывший глава государства Пётр Порошенко, который заявил, что «обеспокоен неожиданной новостью».

«Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?» — недоумевает политик.

По его словам, предыдущее руководство страны никогда не возражало против восстановления экономических связей, но только при условии прекращения огня и «возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам».

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — подчеркнул Порошенко,

Политик отметил, что вышеуказанная инициатива поможет «реализации российского сценария на Донбассе».