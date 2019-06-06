Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина становится на колени? От Зеленского потребовали объяснений 

Рамблер + ещё 22 41 минуту назад
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook прокомментировал возможное снятие экономической блокады Донбасса. Политик намекнул на «предательство национальных интересов» и потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского публичных объяснений.
По данным РИА Новости, накануне представитель Украины на переговорах по ситуации Донбассе в Минске Леонид Кучма предложил на заседании контактной группы обсудить возможность снятия с Донецкой и Луганской народных республик экономической блокады. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, отметив, что ограничения, введённые в марте 2017 года, способствовали разрыву сторон.
"Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении", — заявил Сайдик.
Инициативу Кучмы в соцсети прокомментировал бывший глава государства Пётр Порошенко, который заявил, что «обеспокоен неожиданной новостью».
«Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?» — недоумевает политик.
По его словам, предыдущее руководство страны никогда не возражало против восстановления экономических связей, но только при условии прекращения огня и «возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам».
«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — подчеркнул Порошенко,
Политик отметил, что вышеуказанная инициатива поможет «реализации российского сценария на Донбассе».
«Это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!» — заключил Порошенко.
Комментарии289
В мире , Видео , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев объяснил свою отставку
Стало известно о завещании Алибасова4
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
Министра Иркутской области задержали в Москве21
Алибасов впал в кому64
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
03:36
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу
В мире Украина
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
00:30
«Благородные» и «дворняги»: Собчак разделила общество
Шоу-бизнес Другое
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался
В мире
00:59
Стало известно отношение американцев к России
В мире Социология
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение