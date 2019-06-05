Трамп обвинил Россию и Китай в загрязнении экологии

Китай, Россия, Индия и другие страны ответственны за загрязнение воздуха и воды, в отличие от США , природа в которых — одна из самых чистых. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после обсуждения глобального потепления с британским принцем Чарльзом, сообщает The Guardian.

Как рассказал американский лидер местному телеканалу, встреча продлилась полтора часа вместо намеченных 15 минут. В течение всего этого времени принц пытался убедить его в опасностях глобального потепления.

Трамп в целом согласился с доводами Чарльза, но отверг необходимость Соединенных Штатов больше вкладываться в борьбу с климатическими изменениями. По его словам, природа в США — одна из самых чистых в мире «по всем статистическим данным» и становится все лучше.

«Китай Индия, Россия, многие другие страны — там не особенно хороший воздух, такая же вода, там экология загрязнена. В некоторых городах там невозможно дышать. (…) Это они не выполняют своих обязательств», — приводит издание слова президента.

Ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.