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Трамп обвинил Россию и Китай в загрязнении экологии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китай, Россия, Индия и другие страны ответственны за загрязнение воздуха и воды, в отличие от США, природа в которых — одна из самых чистых. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после обсуждения глобального потепления с британским принцем Чарльзом, сообщает The Guardian.
Как рассказал американский лидер местному телеканалу, встреча продлилась полтора часа вместо намеченных 15 минут. В течение всего этого времени принц пытался убедить его в опасностях глобального потепления.
Трамп в целом согласился с доводами Чарльза, но отверг необходимость Соединенных Штатов больше вкладываться в борьбу с климатическими изменениями. По его словам, природа в США — одна из самых чистых в мире «по всем статистическим данным» и становится все лучше.
«Китай Индия, Россия, многие другие страны — там не особенно хороший воздух, такая же вода, там экология загрязнена. В некоторых городах там невозможно дышать. (…) Это они не выполняют своих обязательств», — приводит издание слова президента.
Ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».
В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.
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В мире , США , Экология , Дональд Трамп , The Guardian , Индия , Китай
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