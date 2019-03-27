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«Россия должна убраться оттуда»: Трамп о военных РФ в Венесуэле 

Рамблер 45 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что России следует отозвать своих военнослужащих с территории Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.
Громкое заявление было сделано Трампом во время встречи с женой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Фабианой Росалес в Овальном кабинете Белого дома.
«Россия должна убраться оттуда», — подчеркнул американский президент.
При этом, отвечая на вопрос, каким образом российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы, Трамп отметил, что «США открыты для всех вариантов».
Ранее стало известно, что в Каракас прибыли два военно-транспортных самолёта из России. По словам венесуэльского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, российские специалисты прибыли, чтобы обсудить возможное обучение военнослужащих местной армии, а также проследить за техническим обслуживанием вооруженных сил страны.
Позже вице-президент США Майк Пенс назвал переброску российских военных в Латинскую Америку «нежелательной провокацией» и призвал Россию прекратить поддержку режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российские военные находятся на территории страны в соответствии с «Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».
Комментарии391
В мире , Видео , Николас Мадуро , Майк Пенс , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Правительство РФ , Reuters , Венесуэла , США
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