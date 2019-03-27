«Россия должна убраться оттуда»: Трамп о военных РФ в Венесуэле

Громкое заявление было сделано Трампом во время встречи с женой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Фабианой Росалес в Овальном кабинете Белого дома.

«Россия должна убраться оттуда», — подчеркнул американский президент.

При этом, отвечая на вопрос, каким образом российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы, Трамп отметил, что «США открыты для всех вариантов».

Ранее стало известно, что в Каракас прибыли два военно-транспортных самолёта из России. По словам венесуэльского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, российские специалисты прибыли, чтобы обсудить возможное обучение военнослужащих местной армии, а также проследить за техническим обслуживанием вооруженных сил страны.