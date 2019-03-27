Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков.

На снимке запечатлены четверо участников студии «Квартал 95». Они стоят на автозаправочной станции с хот-догами в руках.

«Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьезными, как все», — подписал снимок Зеленский.

В фотографии и подписи к нему читатели увидели сразу множество отсылок, в том числе — высмеивание обращения украинского музыканта и политика Святослава Вакарчука , призывавшего граждан «голосовать ответственно и не по приколу».

Владимир Зеленский/Facebook

Многие увидели ироничную отсылку к Юлии Тимошенко , которая в середине марта выложила в свой Instagram-аккаунт видеоролик, на котором она покупает хот-дог на заправке.

Также читатели обратили внимание на то, что в словосочетании «по приколу» первые три буквы являются прописными и в результате образовывают аббревиатуру ПОП, как в украинском варианте написания фамилии, имени и отчества нынешнего президента страны: Петро Олексiйович Порошенко.

Очередные выборы президента состоятся на Украине 31 марта. Согласно последним опросам кандидат Зеленский лидирует в рейтинге.