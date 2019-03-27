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Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука 

Украина.ру + ещё 1 38 минут назад
Фото: @zelenskiy_official
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков.
На снимке запечатлены четверо участников студии «Квартал 95». Они стоят на автозаправочной станции с хот-догами в руках.
«Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьезными, как все», — подписал снимок Зеленский.
В фотографии и подписи к нему читатели увидели сразу множество отсылок, в том числе — высмеивание обращения украинского музыканта и политика Святослава Вакарчука, призывавшего граждан «голосовать ответственно и не по приколу».
Владимир Зеленский/Facebook
Многие увидели ироничную отсылку к Юлии Тимошенко, которая в середине марта выложила в свой Instagram-аккаунт видеоролик, на котором она покупает хот-дог на заправке.
Также читатели обратили внимание на то, что в словосочетании «по приколу» первые три буквы являются прописными и в результате образовывают аббревиатуру ПОП, как в украинском варианте написания фамилии, имени и отчества нынешнего президента страны: Петро Олексiйович Порошенко.
Очередные выборы президента состоятся на Украине 31 марта. Согласно последним опросам кандидат Зеленский лидирует в рейтинге.
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Комментарии9
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
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