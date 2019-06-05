Савченко провела съезд своей партии у здания Рады

В среду возле здания Верховной рады прошел съезд ее партии.

"Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам партии, идут побеждать", — цитирует Савченко издание "Украинская правда".

Она сообщила, что главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко

"Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной раде — изменение политической системы", — добавила Савченко.

Как сообщает издание, сам съезд длился не более 10 минут, на нем присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно. После завершения делегаты под музыку еще примерно полчаса поочередно фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.