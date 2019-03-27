В Эстонии приговоры в суде будет выносить компьютер

Эстония может стать первой страной в мире, где приговоры в суде будет выносить компьютер, снабженный функцией искусственного интеллекта (ИИ). Министерство юстиции республики планирует начать внедрение новой технологии уже в конце 2019 года.

Как рассказал американскому журналу Wired эстонский специалист по разработке технологий ИИ Отт Велсберг, Министерство юстиции республики ранее обратилось к нему с просьбой разработать такую программу, которая могла бы рассматривать споры по мелким судебным делам — на сумму до €7 тыс.

По идее авторов проекта, участники такого юридического спора могли бы загружать все относящиеся к делу документы на специально созданный сайт в интернете. Там их рассматривал бы электронный "судья" и выносил бы свой вердикт, который при необходимости можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции. В тестовом режиме технология может быть опробована уже в конце этого года, после чего будет принято решение о ее внедрении.

"Некоторые люди беспокоятся, что, если мы сократим число гражданских служащих, качество обслуживания пострадает, — сказал Велсберг. — Но искусственный интеллект лишь поможет нам".

Как отмечает журнал Wired, попытки объединить принятие судебных решений и технологии ИИ предпринимаются в разных странах. Так, в ряде штатов США компьютерные алгоритмы уже выносят свои рекомендации в отношении приговоров по некоторым делам. А запущенный в Великобритании стартап DoNotPay позволяет подать судебный иск через приложение на смартфоне. Однако именно Эстония может стать первой страной, которая предоставит искусственному интеллекту полномочия принимать судебные решения.

Электронное государство

Эстония является одним из наиболее развитых электронных государств на планете. В настоящее время она предлагает порядка 600 электронных услуг гражданам и 2,4 тыс. — бизнесу. Удостоверением личности, которое позволяет получать все эти услуги, в Эстонии является уникальная ID-карта, которая действует как онлайн-паспорт. С ее помощью жители страны могут дистанционно подписывать документы, оплачивать мобильный телефон и транспорт, голосовать на выборах, совершать банковские переводы, получать медицинские рецепты, следить за успеваемостью детей в школе и даже создать собственный бизнес, не отходя от компьютера.

Эстония также первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром онлайн-услуг (госуслуг) этого государства.