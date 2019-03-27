Лидер «Океана Эльзы» призвал выбирать президента Украины ответственно, а не «по приколу»

Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал избирателей голосовать на предстоящих выборах президента Украины ответственно, а не "по приколу", намекая на большую поддержку электоратом лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского . Об этом говорится в видеообращении, которое Вакарчук разместил в среду в Facebook.

"Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"!" — написал Вакарчук в комментарии.

Такое заявление, очевидно, вызвано тем, что Вакарчук не разделяет мнение украинцев, которые, если верить социологам, намерены проголосовать за Зеленского. Как отмечают эксперты, сторонники лидера партии "Слуга народа" аргументируют свой выбор тем, что они таким образом голосуют "по приколу" или против всех, поскольку теперь на Украине из бюллетеней исключен пункт "не поддерживаю ни одного кандидата".

Ранее Вакарчук, которого рассматривали как одного из наиболее рейтинговых кандидатов в президенты, отказался баллотироваться на высший пост в государстве.