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Посла России в Литве не пустили на суд о событиях 1991 года 

Российская Газета + ещё 24 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Посла России в Литве Александра Удальцова и других сотрудников дипмиссии не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года.
"Представителей посольства России не пустили на заседание суда. Собирался приехать посол Александр Удальцов, но ему тоже отказали. Сказали, что мест нет", — заявил РИА Новости пресс-атташе посольства в Вильнюсе Александр Кудрявцев.
Напомним, что с 2016 года в Литве рассматривается "дело о событиях 13 января 1991 года". По утверждениям литовской прокуратуры, погибшие у вильнюсской телебашни в ходе антиправительственных протестов люди в январе 1991 года были убиты советскими солдатами. И хотя никаких доказательств пока так и не представлено, среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель и Геннадий Иванов. Обвинение требует приговорить задержанного в 2014 году Меля к 16 годам тюрьмы, а бывшего военного Иванова — к 12 годам.
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В мире , Криминал , Политика , Прибалтика , Александр Кудрявцев , Геннадий Иванов , Александр Удальцов , РИА Новости , Литва
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