Посла России в Литве не пустили на суд о событиях 1991 года

Литве Посла России Александра Удальцова и других сотрудников дипмиссии не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года. "Представителей посольства России не пустили на заседание суда. Собирался приехать посол Александр Удальцов, но ему тоже отказали. Сказали, что мест нет", — заявил РИА Новости пресс-атташе посольства в Вильнюсе Александр Кудрявцев. Напомним, что с 2016 года в Литве рассматривается "дело о событиях 13 января 1991 года". По утверждениям литовской прокуратуры, погибшие у вильнюсской телебашни в ходе антиправительственных протестов люди в январе 1991 года были убиты советскими солдатами. И хотя никаких доказательств пока так и не представлено, среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель и Геннадий Иванов . Обвинение требует приговорить задержанного в 2014 году Меля к 16 годам тюрьмы, а бывшего военного Иванова — к 12 годам.