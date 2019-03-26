«Чей Крым?»: Maruv разнесли за гастроли по России

Скандальная украинская артистка Maruv в настоящее время находится на гастролях в России . В своем инстаграме она поделилась фотографией в студии одной из московских радиостанций.

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун), которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых для нее условий контракта, выложила в своем инстаграме фотографию в студии одной из московских радиостанций.

Перед журналистами Корсун предстала в черном платье, под которым была надета белая кружевная блузка. Завершили ее образ высокие черные сапоги ботфорты и темные очки.

Мнения подписчиков артистки, как водится, сразу разделились. Возмущенные «непатриотичной» поездкой в Россию окрестили Корсун «беспринципной» и сыпали вопросами в духе «Чей Крым».

«Никаких принципов, где платят, туда и летит», «И она еще возмущается чего ее на „Евровидение“ не пропустили… У нее каждая вторая фотка из России», «Так и знала, что от „Евровидения“ она отказалась, потому что в России больше бабок предложили. Фу!», «Беспринципный человек, там и оставайся», — писали негативно настроенные комментаторы из Украины.

Другие же поддержали певицу, подчеркнув, что она все равно приносит пользу своей стране, поскольку в любом случае платит налоги на Украине.

Ранее стало известно о том, что Украине грозит штраф за отказ от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом заявил официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВU) Дэвид Гудман. Он отметил, что вопрос о возможных санкциях в отношении страны рассмотрят уже по окончанию музыкального состязания.

«ЕВU и «Кан» [Израильский телеканал, отвечающий за проведение конкурса — прим.] сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс «Евровидение» этого года действительно зрелищным событием. — приводит слова Гудмана ТАСС. — Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события».

Он также подчеркнул, что решение будет вынесено по итогам совместной дискуссии с референтной группой. При этом он выразил надежду, что в мае на конкурсе соберутся представители всех стран-участниц.

«Тем временем, мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны», — заключил Гудман.

Напомним, что конце февраля Украина отказалась от участия в грядущем «Евровидении». Сообщалось, что причиной тому стала чрезмерная политизация конкурса.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными, — гласило заявление НОТУ. — Для части общества этот факт приемлем, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

Тогда же член правления НОТУ Александра Кольцова предположила, что представители конкурса могут наложить на украинскую сторону штрафные санкции, поясняя это «жестким контрактом».

«Мы должны были бы отменить участие в «Евровидении» и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», — цитирует ее РИА «Новости».

Кольцова также выразила сомнения в том, что организаторы пойдут Украине на уступки. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев все-таки постарается избежать штрафа или снизить стоимость прав на показ конкурса в эфире национального телевидения.

«У нас большие долги перед вещательным союзом, и им [организаторам], наверное, тоже очень тяжело входить в наше положение», — добавила она.

Причиной скандальной ситуации стал отказ сразу четырех кандидатов представлять Украину на вокальном состязании в Израиле.

Первой о своем решении заявила победительница нацотбора — певица Maruv (Анна Корсун), которой условия участия в состязании показались «кабальными». Конфликт возник на почве того, что артистка часто гастролирует по России и никогда этого не скрывала. Следом за ней от участия в шоу отказались остальные участники нацотбора.