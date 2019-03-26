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Евровидение может не состояться из-за обстрелов в секторе Газа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейский вещательный союз заявил, что только война может помешать международному песенному конкурсу.
Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины.
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Международный песенный конкурс должен быть проведен в «Израильском центре ярмарок» в северной части Тель-Авива. Европейский вещательный союз работает с властями страны с целью обеспечения всех возможных мер безопасности для участников и зрителей Евровидения.
«Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса», — заявили в вещательном союзе.
Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. Там же отмечается, что организация будет внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле.
Отметим, проведение конкурса оказалось под угрозой срыва после подписания американским президентом Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. После этого из сектора Газа была выпущена ракета, которая попала в дом в одном из районов Тель-Авива в нескольких километрах от места проведения Евровидения.
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