Евровидение может не состояться из-за обстрелов в секторе Газа

Европейский вещательный союз заявил, что только война может помешать международному песенному конкурсу.

Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины.

Международный песенный конкурс должен быть проведен в «Израильском центре ярмарок» в северной части Тель-Авива. Европейский вещательный союз работает с властями страны с целью обеспечения всех возможных мер безопасности для участников и зрителей Евровидения.

«Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса», — заявили в вещательном союзе.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. Там же отмечается, что организация будет внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле.

Отметим, проведение конкурса оказалось под угрозой срыва после подписания американским президентом Дональдом Трампом документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. После этого из сектора Газа была выпущена ракета, которая попала в дом в одном из районов Тель-Авива в нескольких километрах от места проведения Евровидения.