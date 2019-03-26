Шутки в сторону. Зеленский может стать президентом

Шутки в сторону

За неделю до выборов президента Украины кандидат Владимир Зеленский , которого до недавнего времени все знали лишь как популярного артиста и шоумена, заметно опережает в рейтингах основных конкурентов — действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко . Политики склонны объяснять это неожиданное лидерство консенсусом элит, а простые украинцы в первую очередь задаются вопросом, сможет ли сегодняшний лидер гонки в случае победы реализовать свою политическую программу. «Лента.ру» разбиралась в причинах и возможных последствиях столь резкого старта «темной лошадки» украинских выборов.

Надежда нации

«Это не съемки в сериале. Ты — клоун! Страной должна управлять элита. Ты понимаешь, сколько народу тебе поверили? Ты готов сажать эту банду? Ты готов изменить все?» — не обращая внимания на гневные окрики, из тени медленно выходит человек. Ему совершенно безразличны нападки критиков, и единственное, что его сейчас волнует, — победа.

Такой ролик опубликован в Instagram Владимира Зеленского. Кандидату в президенты Украины 41 год, за его плечами успешный медиабизнес. В нулевых, в начале своей карьеры, он выступил продюсером и режиссером нескольких десятков фильмов и сериалов, в некоторых даже сыграл главную роль. К тому же Зеленский является бессменным руководителем самого популярного развлекательного шоу Украины «Вечерний квартал».

После победы Майдана в 2014 году положение Зеленского ничуть не ухудшилось. Напротив, роль Василия Петровича Голобородько в фильме «Слуга народа», учителя истории, который волею судеб стал президентом Украины, подняла его популярность на новый уровень.

Образ простого украинца, человека из народа, пришедшего в политику, борющегося с олигархами, быстро и эффективно решающего проблемы таких же людей, как он сам, оказался крайне востребован в постмайданной Украине. Ведь в результате «революции достоинства» в стране произошла всего лишь смена одного олигархического режима другим, а коррупция и бедность только выросли. Все это вызывает раздражение миллионов украинцев и формирует запрос на новые лица в политике. Ответом на этот запрос стал Зеленский.

Впервые его имя появилось в соцопросах весной 2018 года, тогда за него были готовы проголосовать лишь восемь процентов украинцев, но показатель уже тогда был весьма достойный: от лидера гонки его отделяли всего шесть процентов. И это при том, что Зеленский тогда никак не комментировал свои политические амбиции.

За прошедший неполный год изменилось многое. Главный конкурент Зеленского на ниве «молодых лиц в политике», певец Святослав Вакарчук , какое-то время занимавший третью строчку рейтинга, отказался от борьбы за пост президента. Это привело к тому, что симпатии части аполитичных, молодых и ориентирующихся на Запад украинцев перешли к медиаменеджеру, что подтверждают последние опросы.

Похожая ситуация сложилась и на поле русскоязычного юго-востока. Некоторые бывшие члены Партии регионов — главной домайданной политической силы страны, лидером которой был экс-президент Виктор Янукович , — фактически пошли на сотрудничество с Петром Порошенко, играя на раскол и деморализацию оппозиционного электората.

Среди них бывший вице-премьер и депутат Рады Александр Вилкул и бывший народный избранник Евгений Мураев. А их главный спонсор, олигарх Ринат Ахметов , имеет совместные бизнес-интересы с украинским президентом. По этой причине оппозиционное поле условного юго-востока оказалось расколотым, и часть избирателей перетекла к Зеленскому как к наиболее рейтинговому кандидату.

Жажда мира

Разложить предвыборную программу Зеленского по полочкам довольно сложно. Официальная ее часть изобилует популистскими штампами об идеальной Украине, где «дураков нет, а дороги есть» и «бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от огромных счетов за коммуналку».

На первый взгляд, Зеленский движется строго в рамках установившегося после 2014 года украинского политического дискурса: путь в НАТО , продолжение сотрудничества с МВФ , отказ от «переговоров с агрессором». А вот в деталях открывается определенная двойственность. Например, на вопросы о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО медиаменеджер отвечает, что «не ходит в гости, если его туда не зовут», и готов сесть за стол переговоров с Путиным ради урегулирования отношений. Для сравнения: действующий глава государства постоянно обещает гражданам скорое вступление во всевозможные международные альянсы и союзы и с удовольствием бряцает оружием, грозя России ответом на «агрессию».

Согласно социологическим опросам, именно мир является главным запросом подавляющего большинства украинцев. И в этом смысле понятно, почему возможность переговоров с Путиным не смущает избирателей. Однако эксперты считают, что Зеленскому вряд ли удастся его удовлетворить.

Политолог Дмитрий Перлин называет программу кандидата набором общих слов и декларацией о благих намерениях, но уверен, что в случае победы Зеленского решение крупных государственных дел будет отложено до парламентских выборов, которые пройдут осенью этого года. Только после формирования новой коалиции в Раде и закрепления новой политической реальности можно будет вернуться к теме мирных переговоров, считает Перлин.

Его коллега Руслан Бортник тоже настроен скептически по поводу возможностей Зеленского добиться мира в Донбассе. По словам эксперта, артист просто станет «лайт-версией Порошенко». «Конфликт не будет завершен, мягкий прозападный курс государства сохранится. На какие-то серьезные уступки России Украина не пойдет, и сохранится статус-кво», — объясняет Бортник.

Несмотря на обобщенность тезисов и сомнения экспертов, рейтинги Зеленского стабильно высоки. Согласно последним опросам группы «Рейтинг», за него готовы проголосовать почти 28 процентов украинцев, определившихся с кандидатом и готовых прийти на выборы, причем он имеет прочные электоральные позиции во всех регионах страны. В этом же опросе бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко показывает примерно тот же результат, что и Порошенко: 16,6 и 16,4 процента соответственно.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (26 процентов против 19 процентов). Зеленский же побеждает как в паре с действующим президентом (39 процентов против 18), так и с бывшим премьером (34 процента против 21). При этом Порошенко возглавляет антирейтинг: почти половина респондентов заявила, что не проголосует за него ни при каких обстоятельствах. У Тимошенко этот показатель составляет 33 процента, у Зеленского — 17.

Киевский международный институт социологии показывает еще более высокие рейтинги Зеленского: более 32 процентов избирателей, определившихся с кандидатом, проголосовали бы за медиаменеджера; 17,1 процента — за Порошенко; 12,5 процента — за Тимошенко.

Эксперты настаивают, что рейтинги еще не означают автоматическую победу, и против «темной лошадки» могут сыграть два фактора. Его избиратель скорее молод, аполитичен и ранее занимал позицию «против всех», а потому не факт, что его сторонники в день выборов дойдут до избирательных участков. Еще одно важное неблагоприятное обстоятельство — у Зеленского отсутствует развитая партийная организация на местах, а значит, отстоять его результат на конкретных избирательных участках может быть просто некому.

Силовой фактор

Реальное положение дел серьезно отличается от воззрений скептиков. Согласно данным соцопросов, более 75 процентов сторонников Зеленского все же примут участие в выборах. Это на 10 процентов меньше, чем у Порошенко. Вряд ли этот разрыв по количеству симпатизирующих станет решающим для конечного результата Зеленского. Зато у него есть серьезные гаранты предвыборных обещаний.

Вольными или невольными союзниками Зеленского в какой-то момент стали министр внутренних дел Арсен Аваков и «Национальный корпус» (партия, созданная на основе неонацистского полка «Азов», неформальный контроль над которой приписывали главе МВД ).

С начала 2019 года Аваков начал решительное противодействие всяческим попыткам фальсифицировать избирательный процесс. Учитывая, что достаточным административным и финансовым ресурсом для подлога обладает лишь действующий президент, очевидно, что таким образом министр внутренних дел вступил в поединок Порошенко.

Мотивация Авакова понятна: он обладает огромной властью и является крайне неудобной фигурой для украинского лидера, который в случае своей победы наверняка постарается его убрать. О том, что между ними длится конфликт со дня избрания Порошенко на пост 25 мая 2014 года, стало известно еще в 2017 году. Тогда депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал, что причиной стали разногласия в подходе к криминальным расследованиям и вопросам безопасности — президент хотел сконцентрировать власть в своих руках. Тогда Аваков заявил, что конфликта нет, а есть рабочие дискуссии дружеского характера.

Однако 21 марта выяснилось, что конфликт все же случился: глава МВД в интервью заявил, что «Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью, на сто процентов понимал, но в данном случае так не произошло». Аваков добавил, что, по его мнению, президент не должен контролировать МВД. Вероятно, поэтому он и решил бороться с фальсификациями, де-факто играя на стороне Зеленского и закрывая глаза на нарушения еще одного серьезного претендента на пост — Юлии Тимошенко, которая все же проигрывает по популярности артисту.

Аналогично и «Национальный корпус». После скандала с хищениями в оборонно-промышленном комплексе и контрабандой российских деталей для оружия, в котором оказались замешаны приближенные Петра Порошенко, радикалы начали набеги на митинги украинского лидера. Они намерены продолжить свои акции и устраивать митинги даже на Майдане с целью добиться посадки проворовавшихся друзей президента.

В «Нацкорпусе» пообещали применять на избирательных участках силу в случае попыток фальсификации выборов. Само собой, это бьет по рейтингу и снижает шансы Порошенко переизбраться на второй срок, что опять-таки на руку Зеленскому: одно из самых громких его предвыборных заявлений — обещание отправить в тюрьму чиновников, ответственных за разворовывание армии и богатств государства.

Элитный консенсус

Но при всех вышеизложенных плюсах и удачных совпадениях медиаменеджер ворвался в политику слишком быстро. Поэтому на Украине серьезно задаются вопросом, кто и зачем двигает Зеленского в президенты.

Оппоненты обвиняют его — и небезосновательно — в связях с олигархом Игорем Коломойским. Бизнес шоумена напрямую связан с ним: шоу Зеленского «Вечерний квартал» выходит на канале олигарха «1+1». У Коломойского старый конфликт с Порошенко, который стоил ему контроля над важнейшими сферами бизнеса и более миллиарда долларов состояния. Желание бизнесмена отомстить президенту было бы естественным.

При этом Коломойский в декабрьском интервью Дмитрию Гордону заявил, что поддерживает Зеленского и Тимошенко «как самый лучший болельщик», а не как спонсор, потому что средств на финансирование кандидатов у него нет.

Еще один олигарх, с которым связывают шоумена, — бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский , которому принадлежит 50 процентов акций кинокомпании Зеленского «Квартал 95». С учетом косвенной поддержки главы МВД и части националистов можно сказать, что за артистом стоят влиятельные элиты.

Социология демонстрирует еще один важный нюанс: у следующего президента, кто бы им ни стал, скорее всего, не будет послушного большинства в Верховной Раде. А значит, Украина будет функционировать согласно парламентско-президентской модели (что, собственно, записано в Конституции), то есть вернется в период 2006-2010 годов, когда президентом был Виктор Ющенко

Для элит важно, что президент этот должен быть слабым, чтобы не стремился, подобно предшественникам, забрать побольше полномочий. Аваков уже прямо сказал, что если победит Зеленский, Украина станет парламентской республикой. В пользу усиления влияния парламента высказывалась и Юлия Тимошенко, которая предлагает перейти к республике канцлерского типа. В роли сильного канцлера при слабом президенте она, естественно, видит себя.

Украинские политологи склоны верить в существование элитного консенсуса вокруг избрания Зеленского президентом. «Консенсус элит вокруг фигуры Зеленского действительно может быть. Как минимум этого стоит ожидать во втором туре, если он там встретится с Порошенко — именно такой сценарий на сегодняшний день наиболее вероятен», — полагает Дмитрий Перлин.

Между Западом и Востоком

Усиление влияния парламента при президенте Зеленском отвечает и интересам России. Соцопросы показывают, что 57 процентов украинцев хорошо относятся к России, а 48 процентов хотели бы видеть две страны в дружественных отношениях, с открытыми границами, без визовых и таможенных ограничений. И партия, готовая в полной мере удовлетворить этот запрос, уже существует.

За прекращение войны в Донбассе на основании Минских соглашений активно выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой которой является один из самых ярких пророссийских политиков современной Украины Виктор Медведчук . В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с Владимиром Путиным — в 2004 году президент России и жена нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана крестили дочь Медведчука в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

5 февраля против Медведчука возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины из-за его слов о необходимости предоставить автономию Донбассу, но политик уже заявил, что не намерен бежать из страны. Более того, он вместе с оппозиционным кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко ездил в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и предложил провести переговоры о сохранении транзита газа и заключении прямого контракта на поставки топлива Украине, что, по его словам, значительно снизило бы тарифы для потребителей.

Собственно, 57 процентов украинцев, настроенные пророссийски вопреки пятилетней антироссийской пропаганде, — это заслуга Медведчука, Юрия Бойко и прочих оппозиционных политиков, поддерживающих нормализацию отношений с соседом. В случае усиления влияния Рады при Зеленском и формирования в Раде мощной фракции «Оппозиционной платформы» этот процент будет еще больше.

Политолог Перлин также обращает внимание на встречи Зеленского с представителями Запада: заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, постоянным представителем МВФ Йостой Люнгманом и директором по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконеном.

Эти встречи эксперт предлагает рассматривать как смотрины вероятного претендента на пост президента Украины, с которым можно обсуждать детали будущего сотрудничества.

Его коллега Бортник более скептичен в вопросе консенсуса украинских элит в отношении Зеленского. По его мнению, слабый президент при сильном премьере — лишь один из возможных сценариев политического будущего.

«Любой новый президент, в том числе и Зеленский, будет бороться за власть и пытаться ее удержать. Сразу после инаугурации каждый президент Украины пытается превратиться в царя», — объяснил он.

Однако как бы ни развернулась ситуация, рейтинги Зеленского стабильно растут, и даже скептики не игнорируют эти цифры, как и его связи с элитами. «Консенсус элит вокруг фигуры Зеленского действительно может быть. Как минимум этого стоит ожидать во втором туре, если он там встретится с Порошенко, — именно такой сценарий на сегодняшний день наиболее вероятен», — полагает Перлин.