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В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Об этом сообщают РИА Новости.
За законопроект проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
Отмечается, что данный документ призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Как сообщает агентство, в данном законопроекте говорится, что США будут поддерживать строительство трубопроводов, которые должны помочь в реализации этой цели.
Для вступления документа в силу он должен быть одобрен сенатом США и подписан президентом страны.
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