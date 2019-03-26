Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обвинили в «бездумной эскалации» в Венесуэле 

Lenta.ru 22 минуты назад
Вашингтон обвинил Москву в «безрассудной эскалации» в связи с прибытием российских военнослужащих в Венесуэлу. Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента.
По словам собеседника агентства, действия России противоречат призывам президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, а также заявлениям Москвы о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы.
Кроме того, Организация Американских государств, куда входят большинство стран Латинской Америки и США, также выразила неудовлетворение шагом России, который, по мнению стран-участниц, «представляет собой пагубный акт для суверенитета Венесуэлы». Отмечалось, что российские военные служат инструментом репрессивного запугивания, препятствующим осуществлению демократического перехода.
О том, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих, стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза. Позднее в Венесуэле объяснили прибытие российских военных необходимостью участия в двусторонних консультациях, добавив, что в событии «нет ничего загадочного».
21 февраля в МИД Венесуэлы рассказали, что Каракас не намерен просить у Москвы военную помощь, поскольку в подобной поддержке нет необходимости. Россия неоднократно указывала, что наблюдает за попытками США создать предлог для военного вмешательства в Венесуэле. Каракас, в свою очередь, отказался связывать российских военных и угрозы от США.
Последние новости
Россия приготовилась потерять Байконур Трамп признал Голанские высоты владением Израиля Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины
Комментарии8
В мире , Видео , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Москва , США
Читайте также
Видео
Истребители F-16 атакуют сектор Газа
Армия Ближний Восток
Лавров жестко отчитал Помпео из-за поведения США
Политика
Россия приготовилась потерять Байконур
Наука и техника
Тимошенко разоблачила связь Порошенко с Pоссией
В мире Украина
Самолёт президента Польши был «взорван» в России
Катастрофы Происшествия
Паника в Киеве: Запад отказался от «любимого ребенка»
В мире Украина
Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца
Происшествия Азия
Киев скрывал следы: экс-сотрудник СБУ о крушении Boeing
Украина Статьи
Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что не так с Ротару
В мире
Затравленной Скабеевой предъявили претензии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение