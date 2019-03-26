Россию обвинили в «бездумной эскалации» в Венесуэле

Вашингтон обвинил Москву в «безрассудной эскалации» в связи с прибытием российских военнослужащих в Венесуэлу . Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента.

По словам собеседника агентства, действия России противоречат призывам президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро , а также заявлениям Москвы о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы.

Кроме того, Организация Американских государств, куда входят большинство стран Латинской Америки и США , также выразила неудовлетворение шагом России, который, по мнению стран-участниц, «представляет собой пагубный акт для суверенитета Венесуэлы». Отмечалось, что российские военные служат инструментом репрессивного запугивания, препятствующим осуществлению демократического перехода.

О том, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих, стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза. Позднее в Венесуэле объяснили прибытие российских военных необходимостью участия в двусторонних консультациях, добавив, что в событии «нет ничего загадочного».