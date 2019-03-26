Украина готова поднимать экономику за счёт России

Украинский депутат Нестор Шуфрич от «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложил способ решения экономических проблем на Украине . По его мнению, экспорт украинской продукции в Россию поможет наполнить казну и заработать предприятиям.

Шуфрич заявил, что для этого "просто нужно засунуть ключ в дверь и открыть российский рынок. И тогда решится проблема с зарплатой, рабочими местами, покупательской способностью населения, привёл свои аргументы политик в эфире телеканала NewsOne.

А если наполняется бюджет предприятия, то и зарабатывает Украина, так как заводы платят налоги, — заявил депутат Рады.