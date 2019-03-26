Украинский депутат Нестор Шуфрич от «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложил способ решения экономических проблем на Украине. По его мнению, экспорт украинской продукции в Россию поможет наполнить казну и заработать предприятиям.
Шуфрич заявил, что для этого "просто нужно засунуть ключ в дверь и открыть российский рынок. И тогда решится проблема с зарплатой, рабочими местами, покупательской способностью населения, привёл свои аргументы политик в эфире телеканала NewsOne.
А если наполняется бюджет предприятия, то и зарабатывает Украина, так как заводы платят налоги, — заявил депутат Рады.
Ранее News.ru сообщал, что немецкое правительство предусмотрит выплату в 2019 году дополнительных €1,8 млн в качестве гуманитарной помощи Украине. Деньги направлены на поддержку мероприятий, проводимых Международным комитетом Красного Креста (МККК).