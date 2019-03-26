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США признали конструктивными российские шаги по Сирии 

Lenta.ru + ещё 2 9 минут назад
Фото: pixabay.com
Россия делает конструктивные шаги в целях политического урегулирования конфликта по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает ТАСС.
По его словам, конструктивные действия России выражаются в том, что российская сторона в январе проголосовала за резолюцию ООН, позволяющую США продолжать доставлять гуманитарную помощь через оппозицию. «В некоторой мере это бросает вызов суверенитету [президента Сирии Башара] Асада», — подчеркнул он.
Помимо этого, Москва работает над созданием конституционного комитета — группы из 150 человек, охватывающей представителей режима, оппозиции и придерживающихся нейтралитета. «Россияне ведут себя достаточно откровенно — в плане идей», — отметил Джеффри.
«Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что россияне связаны по рукам и ногам сирийским режимом, который не хочет иметь ничего общего с настоящей реализацией инициативы», — заключил спецпредставитель США по Сирии.
23 марта США объявили об освобождении 100 процентов территорий Сирии и Ирака от «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В то же время отмечалось, что боевики могли спрятаться в отдаленных районах и в лагерях для беженцев, и ждать подходящего момента для ответных действий.
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В мире , Политика , ООН , Исламское государство , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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