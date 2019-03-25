Солдаты НАТО отработают в Таллине уличные бои

С 3 по 7 апреля военнослужащие межнационального батальона НАТО проведут учения в эстонской столице в формате 35 уличных боев, сообщают Силы обороны Эстонии

Учения должны пройти на территории бывшей тюрьмы Таллина . В них будут участвовать примерно 200 военнослужащих бельгийской роты межнационального батальона НАТО в Эстонии, передает ТАСС

В ходе маневров планируется задействовать ручное огнестрельное оружие, дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны. Их использование вызовет повышенный уровень шума. В связи с этим учения будут проводить строго в промежутке с 8.00 до 22.00 (совпадает с мск).

Многонациональные батальоны было решено разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше во время саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Эти батальоны появились в 2017 году.

Латвийский батальон воглавляется Канадой, литовский — Германией, эстонский — Великобританией, а польский — США. В Эстонии в батальоне служат представители Великобритании и Бельгии.