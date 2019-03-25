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Солдаты НАТО отработают в Таллине уличные бои 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
С 3 по 7 апреля военнослужащие межнационального батальона НАТО проведут учения в эстонской столице в формате 35 уличных боев, сообщают Силы обороны Эстонии.
Учения должны пройти на территории бывшей тюрьмы Таллина. В них будут участвовать примерно 200 военнослужащих бельгийской роты межнационального батальона НАТО в Эстонии, передает ТАСС.
В ходе маневров планируется задействовать ручное огнестрельное оружие, дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны. Их использование вызовет повышенный уровень шума. В связи с этим учения будут проводить строго в промежутке с 8.00 до 22.00 (совпадает с мск).
Многонациональные батальоны было решено разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше во время саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Эти батальоны появились в 2017 году.
Латвийский батальон воглавляется Канадой, литовский — Германией, эстонский — Великобританией, а польский — США. В Эстонии в батальоне служат представители Великобритании и Бельгии.
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В мире , Армия , Прибалтика , НАТО , ИТАР-ТАСС , Таллин , Эстония
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