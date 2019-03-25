Польша оправдалась перед Кремлем за Вторую мировую войну

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Польша напомнила Кремлю об историческом контексте начала Второй мировой войны 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В Польше не ставят под сомнение важность роли СССР в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил глава канцелярии президента республики Кшиштоф Щерский, передает Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa).
«В этом смысле мероприятия по случаю годовщины окончания войны без участия России были бы, конечно, неполными», — признал Щерский. В то же время, отметил он, «1939 год имеет совершенно иной исторический контекст».
Глава канцелярии также подчеркнул, что список стран, представителей которых пригласили на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, носит «исключительно современный характер». По словам Щерского, принятое решение не является «ни комментарием истории, ни подведением исторических итогов».
Ранее в марте стало известно, что Польша не отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В администрации польского лидера Анджея Дуды пояснили, что Варшава планирует отметить «годовщину агрессии против Польши» вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время, в частности, со странами НАТО, Евросоюза и «Восточного партнерства».
В Кремле в ответ напомнили о роли России в завершении Второй мировой, которую «невозможно переоценить», и подчеркнули, что любые мемориальные мероприятия, посвященные этому событию, «не могут считаться полноценными» без участия Москвы.
Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.
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В мире , Видео , Общество , Политика , Анджей Дуда , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Германия , Польша
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