Зеленский объяснился за слова о Путине

Зеленский объяснился за заявление в адрес Путина в 2014 году

Участник президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) прокомментировал своё высказывание пятилетней давности, в котором подчёркивал, что «готов встать на колени» перед президентом России Владимиром Путиным. По словам кандидата, он и сегодня готов сделать всё, чтобы «страна не была поставлена на колени».

Зеленский отметил, что вызвавший резонанс комментарий был опубликован перед «началом войны».

«Я сказал: я готов встать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать часть», — отметил политик, подчеркнув, что он и сейчас готов пойти на многое, как гражданин, во благо своей страны.

Скандальное заявление Зеленский сделал в эфире ТСН в марте 2014 года. Он напрямую обратился к Владимиру Путину, которого попросил не допустить «даже намёка на военный конфликт».

«Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ», — заявил Зеленский.

В январе 2019 заявление политику припомнил президент Украины Пётр Порошенко, который в выступлении на Международном форуме в Киеве отметил, что «кандидаты предлагают встать перед Путиным на колени или в какую-нибудь другую позу», обсуждая стремление украинцев к миру. Глава государства также подчеркнул, что «враг пришёл не за Крымом с Донбассом, а за всей Украиной». По его мнению, гражданам страны необходимо добиться того, чтобы «Москва больше не указывала украинцам».