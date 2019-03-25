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Паника в Киеве: Запад отказался от «любимого ребенка» 

Вести.Ru 39 минут назад
За неделю до президентских выборов Запад отвернулся от Петра Порошенко. По данным СМИ, в США возбудили несколько уголовных дел против людей из окружения действующего президента, да и к нему самому присматриваются. Их всех обвиняют в отмывании денег.
Может лишиться своего поста и генпрокурор Луценко, спровоцировавший скандал с американским посольством. Страны "Большой семерки", наконец, прозрели: они боятся, что националисты, завалившие администрацию президента Порошенко похоронными венками, сорвут выборы.
Американское агентство Bloomberg открыто заявило о том, что нынешняя избирательная кампания оказалась самой грязной в истории Украины и может спровоцировать новый Майдан.
По мнению ведущего программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", Майдан сейчас в Европе никому не нужен, впрочем, как и сама Украина, переставшая быть "любимым ребенком" Запада.
Владимир Соловьев считает, что ответ на главный вопрос: кто станет президентом Украины, определится на тайном собрании олигархов: "Сейчас нет никакого сомнения, они все нацелены на одно — любой ценой замочить Порошенко, потому что в свое время он их предал".
Российский политолог Дмитрий Куликов полагает, что невозможно предсказать, кто захватит власть на Украине в результате очередного переворота: "Я думаю, что в ближайшую неделю действительно произойдут и провокации, и попытки срыва выборов. Безусловно, первое апреля будет очень веселым днем, потому что никаким законным способом нынешняя власть установлена быть не может".
Петру Порошенко, опирающемуся на бандеровцев, с русскими на Украине никогда договориться не удастся. Все, что он делал по отношению к Донбассу, имело одну единственную цель: уничтожать мирных жителей региона, чтобы Россия не выдержала и забрала его себе.
"Тогда бы Порошенко правил бандеровской Украиной без русских. Но благодаря мужеству людей Донбасса этого у него не получилось. Естественно, в оставшееся короткое время он обязательно повторит попытку", — уверен Куликов.
Политолог Сергей Кургинян присоединился к мнению Дмитрия Куликова, заявив, что Порошенко может решиться на что угодно. "Он будет любой ценой продавливать свою победу. Может быть, в последний момент его совокупными усилиями остановят, а может — нет. Если это продавливание произойдет, оно будет иметь катастрофические политические последствия", — заключил Кургинян.
До выборов остается неделя. Чем ближе день голосования, тем накаленнее обстановка в Киеве. В украинских СМИ уже насчитали две сотни нарушений избирательного законодательства. Без фальсификаций и беспорядков грядущие выборы не обойдутся.
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В мире , Видео , Украина , Дмитрий Куликов , Сергей Кургинян , Петр Порошенко , Владимир Соловьев , Администрация Президента РФ , Bloomberg , США
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