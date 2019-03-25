Генсек НАТО вспомнил о Сталине

На пресс-конференции Столтенберг рассказал, что в свое время Сталин не желал вступления в блок другого соседа России Норвегии , но это произошло, как произойдет и вступление Грузии, членство которой в НАТО было обещано еще в 2008-м.

Генсек НАТО назвал Грузию «особым партнером» и пообещал, что Россия не сможет повлиять на вступление Грузии в альянс, а произойдет это, когда решат 29 стран-членов и сам Тбилиси.

В этой связи Йенс Столтенберг отметил «серьезный прогресс» Грузии в реформах и предложил продолжать их для большего сближения с НАТО. В продолжении реформ его заверил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«Приветствую, что Грузия выделяет 2%ВВП на оборону, — сказал Генсек НАТО. — Проведение же нынешних учений подтверждает наше сильное сотрудничество с Грузией. Для нас также очень важно участие Грузии в операциях НАТО».