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Генсек НАТО вспомнил о Сталине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл в Грузию проинспектировать проводимые здесь командно-штабные учения Североатлантического альянса, вспомнил о Сталине и сравнил грузин с норвежцами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции Столтенберг рассказал, что в свое время Сталин не желал вступления в блок другого соседа России — Норвегии, но это произошло, как произойдет и вступление Грузии, членство которой в НАТО было обещано еще в 2008-м.
Генсек НАТО назвал Грузию «особым партнером» и пообещал, что Россия не сможет повлиять на вступление Грузии в альянс, а произойдет это, когда решат 29 стран-членов и сам Тбилиси.
В этой связи Йенс Столтенберг отметил «серьезный прогресс» Грузии в реформах и предложил продолжать их для большего сближения с НАТО. В продолжении реформ его заверил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
«Приветствую, что Грузия выделяет 2%ВВП на оборону, — сказал Генсек НАТО. — Проведение же нынешних учений подтверждает наше сильное сотрудничество с Грузией. Для нас также очень важно участие Грузии в операциях НАТО».
Генсек встретится также с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и вечером покинет страну.
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В мире , Армия , Саломе Зурабишвили , Йенс Столтенберг , Ираклий Кобахидзе , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Норвегия , Тбилиси
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