Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Около 32,1% граждан Украины готовы проголосовать за кандидата в президенты Украины, представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на очередных выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии в период с 14 по 22 марта.

"Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%)", — цитирует результаты опроса украинский телеканал "1+1".

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.