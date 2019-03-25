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Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% 

ТАСС + ещё 3 25 марта 2019
Около 32,1% граждан Украины готовы проголосовать за кандидата в президенты Украины, представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на очередных выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии в период с 14 по 22 марта.
"Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%)", — цитирует результаты опроса украинский телеканал "1+1".
За кандидата в президенты страны, представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 10,4% граждан, а председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко 6,9%.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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