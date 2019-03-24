Прощай, диктатор! Европа изгнала Орбана

Виктора Орбана и Конфликт премьер-министра Венгрии Евросоюза обостряется. Его партию «Фидес» временно лишили членства в крупнейшей фракции Европарламента — «Европейской народной партии». Оппоненты Орбана недовольны его авторитарным стилем правления и антимиграционной политикой. Однако этот шаг может способствовать сближению «Фидеса» с евроскептиками, что еще сильнее ослабит традиционных европейских консерваторов.

На этой неделе крупнейшая фракция в Европарламенте — Европейская народная партия (ЕНП) — приостановила членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес».

«Были сложные, но необходимые дискуссии. Окончательное решение по членству партии будет приниматься на основе работы оценочного комитета, который ЕНП создаст для этой цели», — сказал в среду глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.

Приостановка членства «Фидеса» означает, что члены венгерской партии не могут участвовать в партийных мероприятиях ЕНП и выдвигать кандидатуры на те или иные должности. Также «Фидес» лишается права голоса «до окончания разбирательств».

ЕНП проявило удивительное единодушие в этом вопросе. За отстранение партии Орбана проголосовали 190 членов фракции, и лишь трое — против.

Возможно, на это повлияла позиция «Фидеса». По словам Орбана, его партия добровольно согласилась временно отойти от дел до тех пор, пока не будет составлен доклад о положении с соблюдением принципа верховенства закона в Венгрии. Решение ЕНП венгерский премьер «приостановкой членства» не считает.

Состояние права в Венгрии — одна из главных претензий ЕС к правлению Орбана и его партии. Однако далеко не единственная. Правительство Венгрии критикуют за авторитарные методы управления, в том числе за ограничение свободы СМИ.

В последнее время «проправительственные олигархи и союзники Орбана» скупают независимые СМИ и превращают их рупор проправительственной повестки. То, что удалось сделать венгерскому премьер-министру — это «медийный Джаггернаут», который сильно напоминает старую коммунистическую пропагандистскую машину, писала в конце 2018 года The New York Times

Созданный летом Центральноевропейский фонд СМИ был сделан союзниками Орбана. В комментарии NYT член правления фонда Миклош Шанто подчеркнул, что фонд будет работать над созданием «сбалансированной» медиасреды в Венгрии, выступая в качестве противовеса «прогрессивным» новостным изданиям. Однако это довольно странное понятие баланса, поскольку в настоящее время более 500 СМИ в Венгрии являются проправительственными, еще в 2015 году количество таких изданий было гораздо меньше — 31.

Независимым изданиям годами отказывали в продаже государственной рекламы, зачастую делая их привлекательными для потенциальных покупателей — близких к Орбану людей.

В 2016 году закрылась самая читаемая оппозиционная газета в Венгрии — Nepszabadsag. Многие из сотрудников говорили о причастности венгерского премьера к ликвидации этого издания.

Еще одна причина для недовольства Европы — миграционная политика Венгрии. Будапешт — один из главных противников принятой в ЕС обязательной квоты на распределение мигрантов. Также правительство Венгрии отказалось подписывать глобальный пакт ООН о миграции.

Особое раздражение Евросоюза вызывает принятый летом 2018 года пакет законов, предполагающих ограничения для негосударственных организаций (НГО), работающих с мигрантами, — их обязали получать специальную лицензию в венгерском МИДе

Одобрение данного закона было связано с недовольством Будапешта деятельностью миллиардера Джорджа Сороса , который финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам, что побуждало их приезжать в Венгрию.

Закон также ввел огромные штрафы или даже уголовную ответственность для лиц, помогающих мигрантам, в случае если МВД Венгрии сочтет, что их деятельность угрожает национальной безопасности.

Спустя месяц после принятия венгерскими властями антимиграционного закона Будапешту было направлено официальное уведомление о претензиях, касающихся закона «Стоп Сорос». Руководству страны предоставили два месяца на устранение нарушений и отказ от «закона Сороса». Однако по истечении этого срока никаких подвижек на этом направлении европейские чиновники не увидели.

К слову, именно с Соросом и миграцией связана формальная причина для исключения партии Орбана из ЕНП. Незадолго до принятия этого решения «Фидес» провел медиа-кампанию, в которой международные структуры Джорджа Сороса и институты ЕС критиковались за поощрение нелегальной миграции в Европу.

Наибольший скандал эта кампания вызвала размещением на венгерских улицах билбордов с изображениями главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Сороса с подписями «Они хотят ослабить государства ЕС» и «Кто знает, что еще готовит Брюссель?».

После этого в ЕПН стали говорить, что действия «Фидеса» наносят ущерб имиджу европейской партии в преддверии выборов в Европарламент. Юнкер сказал, что в «Фидес» «не представляют европейские и христианские ценности, поэтому им нет места в Европейской народной партии».

Орбан, отвечая на это, заявил, что его партия на самом деле не проводила какую-либо кампанию против Юнкера, а оскорбившие его плакаты на улицах страны — лишь способ информирования населения о проблемах миграции.

«Пример Венгрии показал, что миграцию можно остановить на земле, а пример Италии — что это можно сделать на море. Чтобы оставить миграцию, нужна политическая воля, — сказал Орбан журналистам в среду, 20 марта.

Хотя сложно отрицать, что отношения Юнкера и Орбана являются натянутыми. В 2015 году на саммите «Восточного партнерства» в Риге глава Еврокомиссии, увидев венгерского премьера, указал на него стоявшим рядом с ним главе Евросовета Дональду Туску и премьер-министру Латвии Лаймдоте Страуюме и произнес: «А вот и диктатор».

Когда Орбан поднялся на сцену, Юнкер пожал ему руку и повторил: «привет, диктатор», после чего дал венгерскому премьеру легкую пощечину.

Это было воспринято как дружеская шутка немного эксцентричного Юнкера, однако Орбан вряд ли забыл об этом эпизоде.

Приостановка членства «Фидес» в ЕНП — палка о двух концах. Если дело дойдет до полного исключения венгерской партии из фракции, расклад сил в европейской политике может существенно измениться.

Наблюдатели считают, что такой шаг сузит влияние Орбана в Европе. Но кроме того, «Фидес» наравне с партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС — одна из крупнейших партий во фракции. Удар по нему может бумерангом вернуться к ЕНП, которая рискует потерять ведущие позиции в Европарламенте.

Кроме того, существует риск, что в отместку партия Орбана еще в большей степени усилит свое сотрудничество с правыми популистскими партиями Европы и евроскептиками, которые на грядущих выборах, как ожидается, ощутимо усилят свое представительство в ЕП.

«Эпоха либеральной демократии подходит к концу», — говорил Орбан парламенту после того, как «Фидес» одержала третью победу на выборах в прошлом году.

Учитывая растущую поддержку националистических партий в Западной Европе, нельзя отрицать, что новая волна их лидеров, которые обратились против Брюсселя и сосредоточились на своей власти, воспользовалась примером Виктора Орбана.