Спецпрокурор Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", — говорится в письме Барра. Он приводит выдержку из доклада Мюллера: "Расследованием не установлено, чтобы члены избирательного штаба Трампа вступали в сговор или же координировали с властями России свои действия по вмешательству в выборы".

По оценке главы минюста США, главной задачей разбирательства, проведенного командой Мюллера, было установление возможной причастности американских граждан, имеющих отношение к избирательному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа к приписываемым Москве попыткам оказать воздействие на ход предвыборной кампании в США и голосование на всеобщих выборах 2016 года.

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию.

"В докладе не выявлено никаких действий [со стороны Трампа], которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию", — подчеркивается в документе.

Никаких засекреченных обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто. В докладе говорится, что все обвинительные заключение "были обнародованы", предъявление "новых обвинений" не предполагается.