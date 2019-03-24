Зеленский рассказал о способе «убрать президента»

Владимир Зеленский , баллотирующийся в президенты Украины , рассказал, что в фиксировании его президентской компании участвуют его партнеры из «Студии квартал 95», друзья и он сам.

Наша кампания сегодня стоит 70 млн гривен. Это деньги мои, деньги моих компаньонов, основателей «Студии квартал 95» и деньги друзей, — сказал глава партии «Слуга народа» в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский добавил, что на президентских выборах деятельность его штаба не закончится. Политик намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы и добиваться принятия закона об импичменте главе государства, которого очень не хватает стране.

Есть цивилизованной способ убрать президента, погрязшего в коррупции или разворовывании хотя бы один раз — это закон об импичменте, которого нет, — подчеркнул Зеленский.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Актёр Владимир Зеленский является лидером рейтингов доверия населения страны.