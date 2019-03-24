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Зеленский рассказал о способе «убрать президента» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Владимир Зеленский, баллотирующийся в президенты Украины, рассказал, что в фиксировании его президентской компании участвуют его партнеры из «Студии квартал 95», друзья и он сам.
Наша кампания сегодня стоит 70 млн гривен. Это деньги мои, деньги моих компаньонов, основателей «Студии квартал 95» и деньги друзей, — сказал глава партии «Слуга народа» в интервью телеканалу «1+1».
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Зеленский добавил, что на президентских выборах деятельность его штаба не закончится. Политик намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы и добиваться принятия закона об импичменте главе государства, которого очень не хватает стране.
Есть цивилизованной способ убрать президента, погрязшего в коррупции или разворовывании хотя бы один раз — это закон об импичменте, которого нет, — подчеркнул Зеленский.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Актёр Владимир Зеленский является лидером рейтингов доверия населения страны.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о готовящихся на Украине местными властями схемах фальсификации результатов президентских выборов, писал News.ru.
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Комментарии
В мире , Видео , Социология , Украина , Владимир Зеленский , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ
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