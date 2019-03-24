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Эрдоган навел ужас на австралийцев и новозеландцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
18 марта президент Турции Эрдоган выступил столь ярко, что привел в ужас такие страны Южного полушария, как Австралия и Новая Зеландия. А скоро 73-летний министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс еще и приедет в Турцию чуть ли не извиняться.
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Буря разыгралась после того, как недавно в новозеландском городе Крайстчерч белый ультранационалист расстрелял в двух мечетях 50 мусульман. Эрдоган истолковал это как угрозу белой расы непосредственно Турции, отказался считать произошедший теракт делом одиночки и заявил о глобальном заговоре против ислама.
Трибуной стал митинг в честь 104-й годовщины победы турецких войск в битве у полуострова Чанаккале или при Галлиполи. Это 1915 год. Первая мировая. Западные державы — Англия и Франция — решили отбить у Турции проливы Босфор и Дарданеллы. Для подкрепления Англия бросила войска из Австралии и Новой Зеландии. Две страны сформировали Австралийский и Новозеландский корпус — АНЗАК. В него вошли 1-я австралийская дивизия, австралийская бригада легкой кавалерии, а также две новозеландских бригады — конно-стрелковая и пехотная. Вот эти пехотинцы из Южного полушария в Средиземном море направляются на битву с турками. Бились почти год. Об ожесточенности сражения говорит хотя бы такой приказ молодого офицера, будущего Ататюрка своим солдатам:
"Я не приказываю вам атаковать. Я приказываю вам умереть!"
В итоге союзники потерпели сокрушительное поражение. А потери лишь австралийцев тогда составили более 8 тысяч убитыми, а в новозеландском контингенте — около трех тысяч. И вот сейчас Эрдоган отсылает память новозеландцев именно к той битве, напоминая:
"Ваши деды пришли к нам, и некоторые из них вернулись в гробах. Если вы придете, подобно вашим дедам, то будьте уверены: вы погибнете, как и они".
Вот почему министр иностранных дел Новой Зеландии летит в Турцию заглаживать впечатление, что это Новая Зеландия организовала расстрел у себя мусульман. Извините, скажет почтенный дипломат Уинстон Питерс, мы не против мусульман. Мы — за мир. И, пожалуйста, не надо слать нам гробы с нашими гражданами из Турции. Пожалуйста. Эрдоган? Подумает.
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Комментарии4
В мире , Ближний Восток , Австралия , Крайстчерч , Новая Зеландия , Турция
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